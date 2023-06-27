Москва 27 июня 2023, 11:15 Участок промзоны «Калибр» в Москве застроят недвижимостью по реновации Заммэра Москвы Ефимов: город выбрал оператора для реорганизации участка промзоны «Калибр» Сайт мэра и правительства Москвы

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Реорганизацией промзоны «Калибр» на северо-востоке столицы займется Московский фонд реновации жилой застройки, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, на территории промышленной зоны «Калибр» в Останкинском районе площадью девять гектаров появится 114 тысяч квадратных метров недвижимости. На это планируют потратить 13 миллиардов рублей. Проект позволит создать примерно 900 новых рабочих мест.

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Глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман уточнил, что за пять лет вместо автосервисов и заброшенных складов на площадке возведут 88 тысяч «квадратов» жилья и свыше 26 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости. Кроме того, строители возведут детский сад для 180 дошкольников, спорткомплекс площадью более 8,5 тысячи «квадратов», магазины, кафе и офисные центры.

Ранее территории в Лефортове и Зюзине включили в программу комплексного развития.