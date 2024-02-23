Москва 23 февраля 2024, 20:12 Собянин в День защитника Отечества возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата Мэр Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены РИА «Новости»

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Мэр Москвы Сергей Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата на Красной площади в День защитника Отечества. Он также почтил память павших солдат минутой молчания, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Глава города приехал на памятную церемонию к стенам Кремля в сопровождении главкома Сухопутными войсками Олега Салюкова, председателя Московской городской общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, ВС и правоохранительных органов Георгия Пашкова и председателя совета гособъединения «Московский дом ветеранов (пенсионеров) войн и вооруженных сил» Виктора Степанова.

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Также в мероприятии поучаствовали кадеты, общественники и волонтеры.

Ранее Собянин пожелал ветеранам, военнослужащим и участникам СВО мира и благополучия. Он также поблагодарил их за службу Родине.