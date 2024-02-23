Москва 23 февраля 2024, 11:14 Собянин поздравил ветеранов, военных и участников СВО с 23 Февраля Мэр Москвы Собянин поздравил военных и ветеранов с Днем защитника Отечества Bocharov Denis/news.ru/globallookpress

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В России 23 февраля отмечают День защитника Отечества. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил ветеранов, военнослужащих и участников специальной военной операции с праздником.

«Беспримерный подвиг фронтовиков и тружеников тыла навсегда останется в памяти народа как яркий пример героизма и патриотизма, является неиссякаемым источником силы духа», — написал он.

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Глава города отметил, что сейчас российские солдаты выполняют на фронте боевые задачи, отстаивая суверенитет и безопасность страны. Они бросили все силы для победы, проявив мужество и высокий профессионализм.

«Участники СВО — в одном ряду с отважными защитниками Родины минувших эпох», — подчеркнул мэр.

Он выразил благодарность бойцам за верность воинскому долгу, самоотверженность и любовь к Отчизне. А также пожелал мира, благополучия и новых успехов в служении России.

Ранее военных поздравил с Днем защитника Отечества спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил ценность этого праздника в наши дни, когда российские военные встали на защиту своей Родины с оружием в руках.