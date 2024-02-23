23 февраля 2024, 11:14
Собянин поздравил ветеранов, военных и участников СВО с 23 Февраля
Мэр Москвы Собянин поздравил военных и ветеранов с Днем защитника Отечества
В России 23 февраля отмечают День защитника Отечества. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил ветеранов, военнослужащих и участников специальной военной операции с праздником.
«Беспримерный подвиг фронтовиков и тружеников тыла навсегда останется в памяти народа как яркий пример героизма и патриотизма, является неиссякаемым источником силы духа», — написал он.
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Глава города отметил, что сейчас российские солдаты выполняют на фронте боевые задачи, отстаивая суверенитет и безопасность страны. Они бросили все силы для победы, проявив мужество и высокий профессионализм.
«Участники СВО — в одном ряду с отважными защитниками Родины минувших эпох», — подчеркнул мэр.
Он выразил благодарность бойцам за верность воинскому долгу, самоотверженность и любовь к Отчизне. А также пожелал мира, благополучия и новых успехов в служении России.
Ранее военных поздравил с Днем защитника Отечества спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил ценность этого праздника в наши дни, когда российские военные встали на защиту своей Родины с оружием в руках.
23 февраля
Сергей Собянин
Москва
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