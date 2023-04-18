Москва 18 апреля 2023, 14:31 Собянин сказал, когда закончится реконструкция поликлиник в Москве Собянин: программу реконструкции поликлиник Москвы завершат до конца 2023-го Сайт мэра и правительства Москвы

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Мэр Москвы Сергей Собянин перечислил ключевые задачи развития столичного здравоохранения до конца 2023 года. В своем Telegram-канале он сообщил, что в первую очередь будет завершена программа реконструкции столичных поликлиник.

По словам главы города, готовы 80 зданий, в 121 еще идут работы. Собянин отметил, что появятся и абсолютно новые медучреждения — в районах Москвы, где активно строится жилье.

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«В поликлиники закупаем современное оборудование, медперсонал обучаем в соответствии с новым московским стандартом», — написал он.

Мэр Москвы также подчеркнул, что особое внимание в рамках госпрограммы «Столичное здравоохранение» уделяется пациентам с хроническими заболеваниями.

«Для них продолжаем масштабный проект проактивного диспансерного динамического наблюдения», — уточнил Собянин.

Ранее «360» писал, что детскую восьмиэтажную больницу откроют в Коммунарке. Строительство уже находится на завершающей стадии. Медучреждение оснастили современным оборудованием, которое позволяет лечить детей всех возрастов, даже новорожденных. Одновременно в стационаре смогут обслуживать до 200 юных пациентов