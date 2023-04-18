Москва 18 апреля 2023, 13:14 Детскую восьмиэтажную больницу откроют в Коммунарке

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении строительства восьмиэтажной детской больницы в многопрофильном клиническом центре «Коммунарка». Об этом написал сайт utro.ru.

Одновременно в стационаре смогут обслуживать до 200 юных пациентов. Больницу оснастили самым современным оборудованием для диагностики и лечения детей разного возраста, начиная с новорожденных.

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«Для маленьких пациентов созданы комфортные условия в палатах, обустроены просторные игровые холлы», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

В 2023 году в Москве планируют ввести в эксплуатацию сразу несколько крупных больниц.