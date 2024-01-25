Москва 25 января 2024, 09:14 Бирюлевскую линию метро начали проектировать в Москве Собянин: новая Бирюлевская линия метро свяжет семь районов Москвы Eduard Kudryavitsky/AiF/globallookpress

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В Москве продолжают развивать метрополитен. Специалисты приступили к проектированию Бирюлевской линии, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

По его словам, благодаря будущей Бирюлевской ветке транспортная ситуация станет лучше для жителей семи районов Москвы. Мэр отметил, что в зоне влияния живет больше полумиллиона человек.

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На проектируемой ветке появятся несколько пересадок: «ЗИЛ» Троицкой линии метро и МЦК, «Технопарк» Замоскворецкой линии, «Кленовый бульвар» БКЛ и «Бирюлево» МЖД.

Глава города добавил, что Бирюлевская линия метро четыре раза пересечет Москву-реку. Общая длина перегонов под водными объектами составит километр. Около станций возведут автостоянки и автобусные остановки.

В Москве за 13 лет также возвели или капитально отремонтировали 12 электродепо. Сейчас в Братееве достраивают электродепо «Южное» Замоскворецкой ветки метро.