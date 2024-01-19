Москва 19 января 2024, 13:24 Собянин рассказал о строительстве школ в Новой Москве Мэр Москвы Собянин открыл новое здание школы в Щербинке РИА «Новости»

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В новой школе в Щербинке с января начались занятия, а в поселении Рязановское учебное заведение на 1200 детей откроют в сентябре. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Только за последние годы в Щербинке и Рязановском была открыта новая детско-взрослая поликлиника, построено 11 школ и детских садов», — рассказал он.

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По его словам, в этих районах живут больше 88 тысяч москвичей. Здесь строят жилье и развивают транспортную и социальную инфраструктуру.

Так, в открывшейся школе в Щербинке к учебе приступили дети 1–7 классов. Для них оборудовали специализированные кабинеты, информационный центр с медиатекой, актовый и спортивные залы, мастерские, шахматный клуб и IT-полигон. В соседнем поселении Рязановское учебный комплекс из четырех блоков сможет принять 1200 учеников в сентябре.

Кроме того, в районе появится крытая ледовая арена и пожарное депо.

Ранее в Новой Москве появилась первая зарядная станция для электромобилей.