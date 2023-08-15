15 августа 2023, 09:44
Собянин рассказал о строительстве школ и детских садов в Москве
Мэр Москвы Собянин подчеркнул доступность новых строящихся школ и детских садов
В столице в рамках реализации программы комплексного развития территорий продолжают строительство новых объектов. В планах — возведение 23 детских садов и 19 школ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Больше всего объектов образования планируем построить на севере, северо-востоке и юго-западе Москвы», — рассказал он.
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Так, на территории бывшей промзоны Братцево, в Войковском районе, построят школу на 750 мест и детский сад на 325 воспитанников. А на площадке Кунцево — два дошкольных учреждения на 100 и 350 мест.
Собянин подчеркнул, что все новые объекты возведут в шаговой доступности от дома.
Ранее мэр Москвы рассказал о развитии социальной инфраструктуры на северо-западе столицы. Там планируют построить несколько школ с IT-полигоном и детских садов.
Строительство
Сергей Собянин
Москва 2023
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