Москва 14 августа 2023, 16:44 Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры на северо-западе Москвы Собянин рассказал о строительстве школ, детских садов и поликлиник на северо-западе Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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На северо-западе столицы планируют построить несколько школ и детских садов. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Вместе с инвесторами развиваем социальную инфраструктуру во всех округах Москвы. Все школы и детсады в составе ЖК строятся по индивидуальным проектам и оснащаются современным оборудованием. Сергей Собянин

По его словам, в районе Хорошево-Мневники построят школу на 775 мест с IT-полигоном и робо-классом, а также два детских сада — на 200 и 350 воспитанников.

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Кроме того, в Покровском-Стрешневе инвестор создаст детский сад на 350 детей, который будет включать 14 групп, спортивный и музыкальный залы. Также здесь появится школа на 815 мест с инженерными, лабораторно-исследовательскими комплексами и IT-полигоном.

Собянин добавил, что в Куркине появится учебный корпус на 550 мест, который поделят на начальную школу, дошкольное отделение и консультативный психолого-педагогический центр.

В Строгине скоро завершится строительство взрослой поликлиники с травмпунктом. Она будет рассчитана на 750 посещений в смену, включая травматологический пункт.

Ранее жителям столицы сообщили, что музыкальная школа № 64 в Москве переедет в собственное здание.