Москва 05 июля 2023, 13:19 Собянин рассказал о строительстве Северного дублера Кутузовского проспекта Мэр Москвы Собянин рассказал о ходе строительства Северного дублера Кутузовского проспекта Пресс-служба ГК «Моспроект-3»

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале о ходе работ по созданию Северного дублера Кутузовского проспекта.

Мэр уточнил, что новая шестиполосная вылетная магистраль пройдет от делового центра «Москва-Сити» и ТТК до транспортной развязки на пересечении МКАД и Молодогвардейской улицы и продолжится по Северному обходу подмосковного города Одинцово.

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Протяженность дороги с учетом съездов и искусственных сооружений составит свыше 20 километров. Кроме того, в рамках проекта построят эстакаду, путепровод через Минскую улицу и мост через Москву-реку.

Собянин добавил, что на прилегающих территориях обеспечат необходимую инфраструктуру. Значительная реконструкция коснется улично-дорожной сети, изменится геометрия проезжей части на Пресненской набережной и Тестовской улице, обустроят и отремонтируют съезды и выезды на магистраль в зоне ТТК.

Помимо этого, рабочие приведут в порядок причал на Пресненской набережной, переустроят сети водостока, установят светофоры, камеры фотовидеофиксации и телеобзора.

Ранее Собянин заявил, что строительство еще одного участка Московского скоростного диаметра завершат в сентябре.