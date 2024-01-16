Москва 16 января 2024, 17:16 Собянин рассказал о комплексном развитии трех территорий на северо-западе Москвы Мэр Москвы Собянин одобрил три проекта КРТ в районах Куркино и Северное Тушино Freepik

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Власти Москвы приняли решение о комплексном развитии трех территорий в районах Куркино и Северное Тушино на северо-западе столицы. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр города Сергей Собянин.

«На месте устаревших построек на Куркинском шоссе и улице Героев Панфиловцев появится порядка 40 тысяч квадратных метров недвижимости», — уточнил он.

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По его словам, эту площадь займут жилье и общественно-деловые объекты, в том числе спортивного и бытового назначения, магазины и кафе. Кроме того, благодаря реализации проекта появится около 570 новых рабочих мест.

В Москве уже одобрили и начали реализовывать 61 проект комплексного развития территорий (КРТ). Столичные власти планируют возвести свыше 16 миллионов «квадратов» недвижимости и создать не менее 165 тысяч рабочих мест, добавил Собянин.

Всего в Москве планируют реализовать почти 200 проектов по программе КРТ.