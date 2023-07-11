Москва 11 июля 2023, 10:20 Собянин рассказал о реставрации московских памятников истории и культуры Собянин: Москва стала одним из мировых лидеров по темпам и качеству реставрации памятников Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице активно благоустраивают и реконструируют культурно-исторические памятники. Рабочие обновляют инженерные системы и восстанавливают композицию местности. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Москва — один из мировых лидеров по темпам и качеству реставрации памятников истории и культуры. При комплексном благоустройстве территорий тоже уделяем таким объектам пристальное внимание. Сергей Собянин Мэр Москвы

По его словам, в этом году на ВДНХ впервые за 40 лет начал работать керамический фонтан рядом с обновленным павильоном № 30. Специалистам удалось заново отлить в мастерской почти все керамические детали и поменять все его оборудование.

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Собянин добавил, что сейчас также проходит реконструкция пяти корпусов Московского дворца пионеров. На финальной стадии работ начнется благоустройство прилегающего участка. Рабочие сохранят исторические элементы и при необходимости отремонтируют их.

Кроме того, с прошлого года продолжается обновление усадьбы «Покровское-Стрешнево» и одноименного парка. Реставрацию фасадов здания специалисты уже завершили и приступили к внутренней отделке.

Ранее Собянин сообщил, что программа «Рубль за квадратный метр» сохранила 22 памятника архитектуры в Москве