11 июля 2023, 10:20
Собянин рассказал о реставрации московских памятников истории и культуры
Собянин: Москва стала одним из мировых лидеров по темпам и качеству реставрации памятников
В столице активно благоустраивают и реконструируют культурно-исторические памятники. Рабочие обновляют инженерные системы и восстанавливают композицию местности. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Москва — один из мировых лидеров по темпам и качеству реставрации памятников истории и культуры. При комплексном благоустройстве территорий тоже уделяем таким объектам пристальное внимание.
Сергей Собянин
Мэр Москвы
По его словам, в этом году на ВДНХ впервые за 40 лет начал работать керамический фонтан рядом с обновленным павильоном № 30. Специалистам удалось заново отлить в мастерской почти все керамические детали и поменять все его оборудование.
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Собянин добавил, что сейчас также проходит реконструкция пяти корпусов Московского дворца пионеров. На финальной стадии работ начнется благоустройство прилегающего участка. Рабочие сохранят исторические элементы и при необходимости отремонтируют их.
Кроме того, с прошлого года продолжается обновление усадьбы «Покровское-Стрешнево» и одноименного парка. Реставрацию фасадов здания специалисты уже завершили и приступили к внутренней отделке.
Ранее Собянин сообщил, что программа «Рубль за квадратный метр» сохранила 22 памятника архитектуры в Москве
Благоустройство
Реставрация
Сергей Собянин
Москва 2023
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