Москва 06 июля 2023, 11:10 Программа «Рубль за квадратный метр» помогла сохранить 22 памятника архитектуры в Москве Собянин: программа «Рубль за квадратный метр» сохранила 22 памятника архитектуры в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге о том, как благодаря программе льготной аренды «Один рубль за квадратный метр в год» за десять лет удалось сохранить 22 памятника архитектуры в столице.

В 2012 году мы разработали специальную программу — «Один рубль за квадратный метр в год». Инвесторы могут арендовать аварийный памятник архитектуры на 49 лет, а сразу после окончания реставрации арендная плата будет снижена до символического одного рубля за квадратный метр в год. Сергей Собянин Мэр Москвы

По его словам, за последние 10 лет эта программа позволила спасти от гибели и вернуть москвичам 22 памятника архитектуры. Среди них — жилой дом купца Николая Баулина XIX века, городская усадьба Андрея Сытина, трехэтажный особняк Московской межевой канцелярии и другие. К настоящему моменту реставрационные работы начались еще на 11 объектах.

Реклама

Собянин выразил уверенность, что программа оказалась полезной и для столицы, и для инвесторов. Он пояснил, что благодаря ей городу удается спасти от разрушения уникальные памятники архитектуры, а бизнес получает выгодную локацию в долгосрочную аренду за символическую плату.

Ранее мэр Москвы рассказал о реставрации Дворца пионеров на Воробьевых горах.