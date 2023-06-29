Москва 29 июня 2023, 16:58 Собянин рассказал о новых возможностях приложения «Метро Москвы» Мэр столицы Собянин: карту москвича можно привязать в личном кабинете «Метро Москвы» Сайт мэра и правительства Москвы

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Карту москвича теперь можно привязать в личном кабинете приложения «Метро Москвы». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Глава города отметил, что примерно пять миллионов пассажиров, у которых действует льготный проезд, смогут посмотреть историю поездок в онлайн режиме.

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Кроме того, у миллиона школьников и студентов появится возможность дополнительно покупать льготные абонементы, не обращаясь в кассу.

Он добавил, что родителям также стала доступна функция, позволяющая узнать о передвижении детей на городском транспорте. Для этого карту ребенка нужно привязать к своему личному кабинету.

Ранее Собянин заявил о скором запуске участка метро от «Селигерской» до «Физтеха».