Москва 28 июня 2023, 15:37 Собянин рассказал о благоустройстве Марьинских прудов в Москве Мэр Москвы Собянин: благоустройство прудов-регуляторов в Марьине завершат в сентябре Сайт мэра и правительства Москвы

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Рабочие продолжают обновлять территории у Марьинских прудов на юго-востоке столицы. Уже осенью местные жители смогут оценить каскад из 16 водоемов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

По его словам, для благоустройства зоны отдыха вместо узких дорожек вдоль берегов планируют построить широкие тротуары. Также там появятся лавки и современное световое оборудование.

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Глава города добавил, что спуски к воде адаптируют для маломобильных жителей столицы, в частности, установят пандусы. Около прудов для детей поставят горки, карусели и комплексы для лазания. В спортивной зоне разместят тренажеры, площадки для волейбола, бадминтона, стритбола и столы для пинг-понга. Кроме того, рабочие высадят цветы, деревья, кустарники, а также обустроят газоны.

Собянин подчеркнул, что каскад прудов играет ключевую роль в системе водоотведения города. Благодаря водоемам в южной части района в Москве-реке регулируется уровень воды, а также они защищают Марьино от подтоплений во время сильных дождей и паводков.

Мэр уточнил, что водные объекты также приведут в порядок: очистят от ила, укрепят берега, отремонтируют подпорные стенки. Работы завершат в сентябре этого года.

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