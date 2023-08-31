Общество 31 августа 2023, 22:51 Аэропорт для перехвата летящих к Москве БПЛА обустроят в Орле Собянин: в Орле создадут аэропорт для перехвата дронов, летящих в сторону Москвы Pxhere

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В Орле начали обустраивать аэропорт для перехвата беспилотников, которые летят в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на выступлении в День работников комплекса городского хозяйства, сообщило РИА «Новости».

По его словам, Москва совместно с Министерством обороны способна оборудовать позиции противовоздушной обороны за сутки. Когда оборонное ведомство обратилось к властям столицы по поводу переустройства позиций ПВО, возник вопрос, сколько времени есть на эту задачу, подчеркнул Собянин.

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«Иногда не успевает остыть асфальт, как работают уже ракеты, которые сбивают летящие беспилотники», — рассказал он.

За год в столице сделали многое для отражения атак беспилотников, уточнил Собянин. Также он рассказал, что в Орле еще не успели полностью обустроить аэропорт для перехватчиков дронов. Однако уже несколько дней назад один из вертолетов сбил летящий в сторону Москвы БПЛА.

Буквально утром 31 августа Собянин сообщил о том, что система противовоздушной обороны сбила дрон, летевший на столицу. Беспилотник ликвидировали в Воскресенском округе.