Москва 22 июля 2023, 10:51 Собянин рассказал, как изменились четыре южных района Москвы за 10 лет Мэр Собянин рассказал об изменениях четырех южных районов Москвы за десятилетие Telegram

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За 10 лет южные районы столицы — Бирюлево Восточное и Западное, Москворечье-Сабурово и Царицыно — преобразились сразу в нескольких сферах. Об этом в личном блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В четырех районах Москвы, которым посвятил пост глава города, живет более 450 тысяч человек. Для них власти реализовали сразу несколько важных проектов, в том числе развивали транспортную инфраструктуру.

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«Построили эстакаду через Павелецкое направление МЖД и реконструировали Каширское шоссе. Скоро возведем Южную рокаду и МСД, а также в планах строительство Бирюлевской линии метро», — отметил Собянин.

За 10 лет власти Москвы привели в порядок Фруктовый сад, несколько зон отдыха у воды, пешеходные территории, а также позаботились о Бирюлевском дендрологическом парке. В районах строят школы, детские поликлиники, подстанции скорой помощи, ремонтируют кинотеатры.

Замглавы города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков отмечал, что в акватории Москвы-реки очистили и углубили пассажирские причалы.