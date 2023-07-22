22 июля 2023, 10:51
Собянин рассказал, как изменились четыре южных района Москвы за 10 лет
Мэр Собянин рассказал об изменениях четырех южных районов Москвы за десятилетие
За 10 лет южные районы столицы — Бирюлево Восточное и Западное, Москворечье-Сабурово и Царицыно — преобразились сразу в нескольких сферах. Об этом в личном блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
В четырех районах Москвы, которым посвятил пост глава города, живет более 450 тысяч человек. Для них власти реализовали сразу несколько важных проектов, в том числе развивали транспортную инфраструктуру.
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«Построили эстакаду через Павелецкое направление МЖД и реконструировали Каширское шоссе. Скоро возведем Южную рокаду и МСД, а также в планах строительство Бирюлевской линии метро», — отметил Собянин.
За 10 лет власти Москвы привели в порядок Фруктовый сад, несколько зон отдыха у воды, пешеходные территории, а также позаботились о Бирюлевском дендрологическом парке. В районах строят школы, детские поликлиники, подстанции скорой помощи, ремонтируют кинотеатры.
Замглавы города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков отмечал, что в акватории Москвы-реки очистили и углубили пассажирские причалы.
Благоустройство
Москва 2022
Сергей Собянин
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