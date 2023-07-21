Москва 21 июля 2023, 16:20 Работы по очистке акваторий у пассажирских причалов завершили в Москве Заммэра Москвы Бирюков: у пассажирских причалов очистили акватории и углубили дно РИА «Новости»

Читать 360tv в

Пассажирские причалы благоустроили в Москве. Рабочие очистили акваторию и углубили дно. Об этом рассказал замглавы города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В порядок привели одиннадцать причалов, а еще у шести специально углубили дно, чтобы облегчить передвижение и работу водного транспорта.

Это позволит в полном объеме обеспечить безопасность подхода и швартовки судов. Для бесперебойной работы судоходства все мероприятия проводились только в будни в утреннее время. Петр Бирюков

Как рассказали в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы, перед работами дно у всех причалов обследовали водолазы, затем с помощью оборудованной краном баржи акваторию очистили от крупного мусора, а для углубления дна задействовали судна с ковшом.

Ранее жителям столицы рассказали, как служба «Экопатруль» контролирует состояние Москвы-реки при помощи плавучей лаборатории.