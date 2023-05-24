Москва 24 мая 2023, 10:31 Собянин поздравил Центр обучения «Мосводоканала» с 50-летием Мэр Москвы Собянин рассказал, где обучают специалистов комплекса городского хозяйства Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Сегодня Центр обучения крупнейшей в России водной компании «Мосводоканал» отметил 50-летие. Это мощный кластер, который открывает возможности для новых специалистов и позволяет повышать квалификацию уже опытным сотрудникам, подчеркнул в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

В центре ПАО «МОЭК» открыли 80 образовательных программ. Там обучают сотрудников ИТ-технологиям. В ПАО «Россети Московский регион» — повышают квалификацию и дают дополнительные знания.

Реклама

«В январе началось строительство современного сварочного центра, где обучат специалистов „Мосгаза“ и других предприятий», — добавил мэр.

Также Сергей Собянин отметил профессионализм всех сотрудников Комплекса городского хозяйства Москвы, ведь они создают настоящий уют в мегаполисе.

Ранее министр жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) подмосковного региона Антон Велиховский рассказал о прокладке нового семикилометрового водовода. Работы завершат к лету этого года.

Его строительство обеспечит более 60 тысяч жителей Люберец качественной питьевой водой.