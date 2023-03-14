Подмосковье 14 марта 2023, 05:32 Более 60 тысяч жителей Люберец обеспечат качественной питьевой водой пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

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Свыше 60 тысяч жителей Люберец получат качественную питьевую воду к концу 2024 году. В городском округе продолжаются работы по прокладке нового семикилометрового водовода.

«Работы ведутся на четырехкилометровом участке от поселка Томилино до объектов нового строительства в поселке Мирный. Завершить прокладку водовода на данном участке планируется в третьем квартале 2023 года», — сообщил министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

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Второй трехкилометровый участок от поселка Мирный до ВЗУ № 1 в поселке Октябрьский возведут к четвертому кварталу 2024 года. Его также присоединят к существующей сети «Мосводоканала» в районе микрорайона Птицефабрика.

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Сейчас водоснабжение Люберец осуществляется с помощью водозаборного узла 1990 года постройки. Его мощность составляет восемь тысяч кубических метров в сутки. Из-за роста населения мощности решили усилить до 8,7 тысячи за счет нового водовода.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что качество воды во Фрязине выросло у 40 тысяч жителей благодаря модернизации нескольких водозаборных узлов.

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