22 августа 2023, 15:51
Собянин поздравил москвичей с Днем флага России
Мэр Москвы Собянин поздравил жителей столицы с Днем Государственного флага России
Сегодня, 22 августа, отмечается День российского флага. С этим праздником жителей столицы поздравил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Национальный триколор — это частичка души каждого из нас. Поздравляю всех с этим праздником!», — написал он в своем Telegram-канале.
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Собянин подчеркнул, что триколор является символом могущества державы. Он вдохновляет спортсменов, ученых, мастеров культуры и многих других профессионалов.
Какие исторические события связаны с триколором и как россияне отмечают этот праздник — в материале «360».
Сергей Собянин
Москва 2023
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