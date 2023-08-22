Москва 22 августа 2023, 15:51 Собянин поздравил москвичей с Днем флага России Мэр Москвы Собянин поздравил жителей столицы с Днем Государственного флага России Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Сегодня, 22 августа, отмечается День российского флага. С этим праздником жителей столицы поздравил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Национальный триколор — это частичка души каждого из нас. Поздравляю всех с этим праздником!», — написал он в своем Telegram-канале.

Реклама

Собянин подчеркнул, что триколор является символом могущества державы. Он вдохновляет спортсменов, ученых, мастеров культуры и многих других профессионалов.

Какие исторические события связаны с триколором и как россияне отмечают этот праздник — в материале «360».