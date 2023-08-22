Интересное 22 августа 2023, 15:17 «Чистота, единство и Родина». Россияне отмечают День государственного флага Историк Ольхин: День государственного флага — повод гордиться Родиной Изображение, сгенерированное с помощью нейросети. / Телеканал «360»

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Более 30 лет назад российский триколор вновь получил статус национального символа. 22 августа 1991 года власти РСФСР постановили считать бело-сине-красные цвета государственным атрибутом страны. Вскоре после этого появился новый праздник — День государственного флага России. Какие исторические события связаны с триколором и как россияне отмечают этот праздник, разбирался «360».

История российского флага

История флага России неразрывно связана с историей российского флота. Первые морские корабли начали строить в 1669 году по указу царя Алексея Михайловича. Для корабельных флагов заказали «червчатую, белую и лазоревую» материю.

А вот уже знакомый нам бело-сине-красный триколор появился во времена Петра I, с юности увлекшегося морским делом. Прямоугольное полотнище из равных горизонтальных белой, синей и красной полос Петр впервые использовал в 1693 году во время похода отряда специально построенных малых судов на Соловецкие острова.

В центре полотнища помещался герб России: золотой двуглавый орел под тремя коронами со щитом с всадником на груди.

Флаг царя Московского. / Викимедиа

Через несколько лет, в 1705 году, последний царь всея Руси и первый Император Всероссийский выпустил рескрипт — письмо монарха к высокопоставленным лицам.

В нем говорилось, что все корабли, которые ходят за территорией России и присутствуют в мировом море, должны иметь привычный нам триколор, объяснил «360» заместитель министра информации Донецкой Народной Республики, историк и журналист Артем Ольхин.

«История триколора начиналась именно с российского морских судов. Некоторые „злые языки“ до сих пор иронизируют над символикой стяга, аргументируя это тем, что флаг — символ только торговых кораблей. Добавляя, что это недостаточно солидно и уважительно», — отметил он.

Гравюра, изображающая первый российский линейный корабль «Гото Предестинация», 1701 год. / Викимедиа

Несмотря на то, что флаг в первое время «несолидно» применяли только на торговых суднах, постепенно стяг начали поднимать и на других морских кораблях. Не стоит забывать, что при Петре Россия стала Империей, напомнил историк.

В разговоре он подчеркнул, что тогда российские войска победили «самую сильную шведскую армию» под руководством короля Карла XII. Северная война за получение выхода к Балтийскому морю продолжалась 21 год — с 1700 по 1721. Российская Империя воевала под государственным символом — российским триколором.

Из-за сильнейшего флота Великобритании, который помогал шведам во времена Северной войны, Россия не могла себе позволить стать морской державой. А при Петре смогла. Артем Ольхин заместитель министра информации ДНР, историк и журналист

Все славные победы Российской Империи увенчал привычный нам триколор, подчеркнул собеседник «360». Широкое распространение бело-сине-красный флаг получил во время тяжелой для России Крымской войны 1853–1856 годах.

Тогда патриотический подъем взбудоражил всю страну — и триколор стали широко использовать не только на торговых кораблях.

Церемония поднятия флага РФ на новом рыболовном траулере «Дмитрий Кожарский» в Калининградском Морском рыбном порту. / РИА «Новости»

Официально триколор стал государственным символом только в конце XIX века — в 1896 году. Однако День флага учредили в честь совсем других событий, а именно в честь восстановления 22 августа 1991 года исторического триколора во время августовского путча.

До этого, как известно, была Советская Россия со своим красным стягом, на котором красовались серп с молотом. 22 августа 1991 года бело-сине-красное полотнище впервые официально подняли над зданием в центре столицы — Белым домом. В тот день по решению Верховного Совета триколор начали считать национальным флагом.

Защитники демократии у Дома Советов РСФСР (ныне Дом правительства РФ) в Москве. / РИА «Новости» Августовский путч 19–22 августа 1991 года, организованный членами Государственного комитета по чрезвычайному положению с целью остановить распад СССР и не допустить подписания Союзного договора. / РИА «Новости» Защитники демократии у Дома Советов РСФСР (ныне Дом правительства РФ) в Москве. / РИА «Новости» Августовский путч 19–22 августа 1991 года, организованный членами Государственного комитета по чрезвычайному положению с целью остановить распад СССР и не допустить подписания Союзного договора. / РИА «Новости»

Что означают цвета российского триколора

Замминистра информации ДНР подчеркнул, что цвета флага в целом символизируют Родину. Красный цвет, по его словам, означает державность страны.

«Для Донбасса это более чем логично, ведь мы понимаем, что Родина — это в том числе и необходимость иногда проливать кровь», — отметил Ольхин.

Белый цвет на триколоре символизирует чистоту, а также стремление к вечности и небу. Синий цвет — природа России и красота Родины, добавил он.

Как отмечают День флага России

Хотя День государственного флага — это не выходной день, эту дату принято отмечать различными акциями, флешмобами и образовательно-просветительскими мероприятиями, отметил Ольхин.

Вначале обязательно поднимают российский государственный флаг под гимн России, затем проходят торжественные шествия и различные патриотические мероприятия. Например, праздник государственного флага пройдет в 50 парках Подмосковья.

Не забывают в этот праздничный день и о трагических событиях августа 1991 года. В Москве, например, обязательно возлагают цветы к монументу погибшим во время августовского путча.

РИА «Новости»

Новые субъекты России пока что не отмечают День государственного флага с большим размахом. Но это не мешает местным жителям устраивать локальные шествия и акции.

«Мы стали частью России недавно. Но давно об этом мечтали. Конкретно в ДНР пока никто не проводит больших и масштабных празднеств, в первую очередь, исходя из соображений о безопасности», — отметил замминистра информации ДНР.

Ольхин подчеркнул, что празднование Дня государственного флага — это верно и правильно, ведь это флаг нашей Родины. Историю нужно чтить и делать это искренне.

«360» решил спросить у нейросети, как она видит цвета российского триколора. Искусственный интеллект нарисовал красивые пейзажи в честь праздника, которые вы можете увидеть в Telegram-канале «360».