Москва 13 июня 2023, 17:32 Собянин поручил ускорить строительство поликлиники на Игральной улице в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин поручил достроить поликлинику на Игральной улице в августе Сайт мэра и правительства Москвы

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Жители Богородского и соседних районов смогут через два месяца посетить новую поликлинику на Игральной улице, сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города посетил строящуюся поликлинику в столичном районе Богородское и велел закончить ее строительство в ускоренном режиме.

Первоклассное медучреждение с современным диагностическим оборудованием должно заработать в августе этого года. В нем будут обслуживаться жители Богородского и соседних районов — Преображенского и Метрогородка. Сергей Собянин Мэр Москвы

Новое здание займут консультативно-диагностический центр № 2 и филиал № 1 КДЦ № 2. Поликлинику оснастят самыми современными видами диагностики, установят аппараты КТ и МРТ, остеоденситометр, маммограф и два цифровых рентгена. Кроме того, медучреждение адаптируют для маломобильных граждан.

Собянин добавил, что еще несколько медицинских зданий в Богородском и Преображенском районах закончат реконструировать до конца года.

Ранее мэр Собянин объявил о старте проекта «Подарок за храбрость» в детских поликлиниках Москвы.