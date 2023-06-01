Общество 01 июня 2023, 10:00 Проект «Подарок за храбрость» стартовал в детских поликлиниках Москвы Мэр Собянин объявил о старте проекта «Подарок за храбрость» в детских поликлиниках Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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Для моральной поддержки детям предложат самостоятельно выбрать небольшой сувенир на память при посещении столичных медучреждений. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В столичных детских поликлиниках запустили новую акцию «Подарок за храбрость».

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«Чтобы скрасить поход к врачу, мы дарим маленьким пациентам полезные мелочи: брелоки, магнитные закладки, наклейки на телефон, светоотражающие наклейки», — уточнил мэр.

Дети сами смогут выбрать наиболее понравившийся сувенир. На подарках изображены разные персонажи, например, Жираф и Навигатор, которые помогут сориентироваться — указать путь к доктору или в игровую комнату.

Благодаря новому стандарту столичных поликлиник в медицинских учреждениях создают доброжелательную атмосферу.

«Уверен, что успех в лечении нередко зависит и от профессионализма врачей, и от эмоционального настроя пациента», — добавил Собянин.

Ранее горожанам рассказали, что капремонт в 14 поликлиниках Москвы планируют завершить до конца года.