Москва 24 июня 2023, 20:40 Собянин попросил москвичей отказаться от поездок по городу Мэр Москвы Собянин попросил жителей и гостей столицы воздержаться от поездок по городу РИА «Новости»

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Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям и гостям столицы с просьбой максимально воздержаться от поездок по городу. В своем Telegram-канале он пояснил, что местами в Москве возможны перекрытия движения транспорта.

«Прошу максимально воздерживаться от поездок по городу. Возможно перекрытие движения в отдельных кварталах и на отдельных дорогах», — обратился к людям столичный градоначальник.

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Собянин проинформировал, что городские службы работают в режиме повышенной готовности. Он попросил сообщать о нештатных ситуациях и происшествиях на телефон службы спасения 112.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье проведение массовых мероприятий ограничили до 1 июля. В частности, под ограничения попали торжественные и праздничные действия в образовательных организациях.

Ограничения не коснулись официальных мероприятий, проводимых, в частности. с участием правительства Московской области.