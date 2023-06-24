Подмосковье 24 июня 2023, 19:16 Проведение массовых мероприятий приостановили в Подмосковье до 1 июля Губернатор Воробьев: в Подмосковье до 1 июля приостановили массовые мероприятия РИА «Новости»

Читать 360tv в

Ряд ограничений в связи с режимом контртеррористической операции ввели в Московской области. Среди них проведение массовых мероприятий до 1 июля. Об этом говорится в постановлении губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

«Проведение публичных, массовых, торжественных и ряд других мероприятий в Подмосковье приостановлено до 1 июля», — говорится в документе.

Реклама

Также под ограничения попали торжественные и праздничные мероприятия в образовательных организациях. Уточняется, что приостановили публичные мероприятия, за исключением официальных, а также организуемых органами госвласти Подмосковья или с их участием.

С субботы, 24 июня, в Москве и Московской области начал действовать режим контртеррористической операции. Андрей Воробьев объяснил, что режим КТО ввели в регионе для сохранения стабильности и безопасности, чтобы не допустить внутреннего разлома. По его словам, в то время, когда российские военные сражаются за правду, все остальные россияне не должны их подвести.

Также глава Московской области заявлял, что в регионе усилили меры безопасности. ФСБ и правоохранительные органы держат ситуацию под своим контролем.