Москва 19 июля 2023, 10:55 Собянин показал, как преобразились московские набережные Мэр Москвы Собянин рассказал, как эффектно преобразились центральные набережные в столице Telegram

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Московские набережные превратились в благоустроенные зоны отдыха для горожан. Об этом в своем личном блоге рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Как пояснил глава города, раньше безлюдные набережные, отрезанные от улиц столицы интенсивными потоками машин, были красивым, но малопригодным для отдыха пространством. Однако благодаря программам благоустройства они притягивают к себе все больше москвичей и туристов.

Благоустройство изменило судьбу исторических набережных. С каждым годом они все больше превращаются в популярное место для отдыха и прогулок. Уверен, что их подлинный расцвет еще впереди. Сергей Собянин Мэр Москвы

В блоге глава города наглядно продемонстрировал, как изменились Котельническая набережная, как расширили и озеленили Краснопресненскую набережную, как приспособили для неспешных прогулок Смоленскую набережную, а также другие столичные зоны у реки.

Ранее заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что в Марьине приведут в порядок пруды-регуляторы и мосты через них.