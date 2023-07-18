Москва 18 июля 2023, 14:18 Пятнадцать мостов через пруды-регуляторы отремонтируют в Москве Заммэра Москвы Бирюков: в районе Марьино отремонтируют мосты через пруды-регуляторы Сайт мэра и правительства Москвы

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Марьинские пруды-регуляторы приведут в порядок. Их избавят от ила, отремонтируют очистные сооружения, благоустроят береговые полосы, реконструируют мосты. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Обновить и обустроить предстоит территорию общей площадью примерно в 11 гектаров. Почти все пруды в пойме Москвы-реки в Марьине были обустроены в 1990-е годы и работают, как регуляторы, собирая осадки.

Обновим 15 пешеходных мостов через пруды: проведем пескоструйную очистку, грунтовку и окраску бетонных поверхностей, штукатурку подпорных стен и монтаж гранитного покрытия. На двух мостах полностью заменим перильное ограждение, на остальных — при необходимости отремонтируем. Петр Бирюков Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

Благодаря реализации проекта по реконструкции прудов на юго-востоке столицы появятся комфортные и красивые зоны отдыха у водоемов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что программа по благоустройству национального парка «Лосиный остров» может начаться в 2024 году.