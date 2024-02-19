19 февраля 2024, 15:11
Собянин подвел итоги масштабного капремонта культурных учреждений в Москве
Собянин: 76 объектов культурного значения отреставрировали в Москве в 2023 году
В 2023 году в Москве провели работы по реставрации, капитальному и текущему ремонту в 76 объектах культурного значения. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
Так, трехмесячная реставрация прошла в Московском государственном театре эстрады. После ремонта объект привлек более 75 тысяч зрителей.
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«В зрительном зале появились новые удобные кресла и уклон пола в партере. Теперь спектакль прекрасно видно с любого места», — отметил Собянин.
В театре «Практика» специалисты увеличили актерское фойе, восстановили историческую кладку и создали небольшой амфитеатр с дополнительными гримерками.
Ремонт Московского музыкально-педагогического колледжа включал утепление и обновление фасадов, а также реставрацию конструктивных элементов и замену окон и дверей. Внутри здания модернизировали системы отопления и вентиляции, организовали систему безопасности и условия для доступа людей с ограниченными возможностями здоровья. На территории колледжа оборудовали детские и спортивные площадки и зеленые зоны.
В трехэтажном здании детской школы искусств имени А. С. Даргомыжского также провели комплекс строительно-отделочных работ.
В рамках проекта в столице капитально отремонтировали 10 библиотек, в том числе библиотеки № 56 и 85. В них обновили полы, стены, окна, двери, кровельные покрытия и модернизировали системы водоснабжения.
Всего в 2023 году московские театры и концертные залы посетили более семи миллионов человек. За последние четыре года это рекордный показатель, добавил Собянин.
Реставрация
Театры
Сергей Собянин
Москва
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