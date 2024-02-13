Общество 13 февраля 2024, 18:20 Более 7 млн человек посетили московские театры и концертные залы в 2023 году Собянин: в 2023 году театры и концертные залы в Москве посетили 7,2 млн человек РИА «Новости»

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Более 7,2 миллиона человек посетили московские театры и концертные залы за 2023 год. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Градоначальник подчеркнул, что за последние четыре года это рекордный показатель. Такой интерес обусловлен числом увлекательных премьер и совершенствованием постановок в театрах: в 2023-м провели больше 23 тысяч спектаклей, включая около 270 премьерных.

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Кроме того, комфорт современных театров значительно увеличился благодаря ремонту и реставрации. Интерьеры становятся современными. Также творческое пространство оснащают новым оборудованием.

«Всего за последнее десятилетие обновили 70% всех зданий городских учреждений», — уточнил мэр.

Каждый год в мегаполисе ставят тысячи концертов, оперных представлений, музыкальных премьер и многое другое. В прошлом году жители города чаще всего посещали Московский концертный зал «Зарядье» и Московский международный Дом музыки.

Ранее Минкульт назначил Алексея Дубровского главным режиссером Малого театра.