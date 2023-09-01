Москва 01 сентября 2023, 14:30 Собянин открыл новые корпуса МГТУ имени Баумана Мэр Москвы Собянин открыл два новых корпуса в МГТУ имени Баумана Сайт мэра и правительства Москвы

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Многофункциональный научно-образовательный корпус и Дворец технологий начали работу в МГТУ имени Баумана 1 сентября. На открытии побывал мэр Москвы Сергей Собянин. Он рассказал о новых зданиях университета в своем Telegram-канале.

Как пояснил мэр, Многофункциональный научно-образовательный комплекс примет семь кафедр университета. Во Дворце технологий появятся управление аспирантуры, ученый совет, приемная комиссия, профессорский клуб и клуб выпускников Бауманки.

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«В ближайшие полгода достроим еще 10 корпусов. До конца 2023 года планируем закончить Исследовательский центр и Многофункциональный библиотечный корпус. В 2024 году сдадим Центральный кластер „Квантум-парк“ и комплекс общежитий», — перечислил Собянин.

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Глава города подчеркнул, что, кроме самих зданий, выполненных по последнему слову техники и оснащенных новейшим оборудованием для учебы и исследований, власти привели в порядок территорию вокруг новых корпусов. Рабочие благоустроили 14 улиц и переулков, а также спортивный стадион.

Кроме того, скоро рядом с новыми зданиями МГТУ начнут строительство моста через Яузу, добавил Собянин.

Ранее мэр Москвы рассказал о рекордном количестве учеников в столичных школах.