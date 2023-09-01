Москва 01 сентября 2023, 10:39 Абсолютный рекорд: Собянин сообщил, что в Москве учится более 1,1 миллиона школьников Мэр Москвы Собянин сообщил о рекордном количестве учеников в столичных школах Freepik

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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с 1 сентября. В своем Telegram-канале он рассказал об историческом рекорде по числу учеников московских школ.

Как подчеркнул глава города, День знаний стал одним из главных праздников молодого и энергичного мегаполиса.

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«Первого сентября за парты сели около 120 тысяч первоклассников. А всего в этом году в столичные школы пришло больше 1,1 миллиона юных москвичей — абсолютный рекорд в истории города», — заявил Собянин.

Мэр пожелал школьникам города радости новых знаний и открытий.

«Пусть всегда рядом будут мудрые педагоги и родители, готовые подсказать и помочь, вдохновить и увлечь. В добрый путь по стране знаний!» — написал он.

Ранее к 1 сентября Московская канатная дорога объявила о праздничной акции: в День знаний первоклассники смогут проехать по воздушному маршруту в компании родителя совершенно бесплатно.