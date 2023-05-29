Москва 29 мая 2023, 16:47 Собянин и Мишустин оценили работу технопарка «Калибр» Председатель правительства РФ Мишустин и мэр Москвы Собянин посетили технопарк «Калибр» Сайт мэра и правительства Москвы

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин оценили работу технопарка «Калибр». Они пообщались с предпринимателями и познакомились с их продукцией, сообщило АГН «Москва».

«Правительство России, регионы, Москва делают все возможное, чтобы стимулировать малый и средний бизнес», — отметил Мишустин.

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Он вместе с Собяниным пообщался с резидентами технопарка, посмотрел их продукцию, в том числе инновационные образцы, а также встретился со студентами — участниками образовательной программы молодежного предпринимательства «Я в деле».

«Москва — настоящий город инноваций со своим количеством университетов, технопарков, технополисов и малого бизнеса», — подчеркнул мэр.

На встрече Сергей Собянин также рассказал о платформе i.moscow.

На ней можно найти партнеров, потенциальных заказчиков, заключить там контракты, узнать о мерах поддержки, инновационных продуктах и многое другое.

Представители власти добавили, в столице действует 51 технопарк, включая семь инвестпроектов по созданию технопарков. На этих площадках работает более 2,2 тыс. компаний, в которых трудятся более 72 тыс. человек.

Кроме того, с 2016 года объем инвестиций в развитие московских технопарков превысил 80 млрд руб.

Ранее Собянин анонсировал строительство технопарка и торгово-развлекательного комплекса на месте промзон в районе Коммунарка. Участок, который застроят, расположен между улицами Александры Монаховой и Эдварда Грига.