Москва 09 декабря 2023, 05:18 Москвичам рассказали, когда на улице потеплеет Синоптик Вильфанд: потепление придет в Москву 12 декабря Freepik

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Потепление после аномальных морозов придет в Москву на следующей неделе. Эта зима в целом обещает быть неоднородной: холодные дни будут чередоваться с оттепелями. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его слова привело РИА «Новости».

Как заявил метеоролог, морозная погода продержится до вторника 12 декабря. Но холода будут не такими аномальными — в среднем -5 градусов.

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«Начиная с 13-14 числа вероятны те процессы, о которых метеорологи постоянно предупреждают. Нынешняя зима прогнозируется очень неоднородной», — заявил Вильфанд.

Он уточнил, что этой зимой в Москве ожидается много морозных дней с температурой ниже -15 градусов, но также достаточно много оттепелей. То есть перепады температуры между такими днями будут очень большими.

Ранее Гидрометцентр продлил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве до вечера 9 декабря. Предупреждение связан ос аномальными морозами. В период с 5 по 9 декабря среднесуточная температура воздуха в Москве на 7-10 градусов ниже климатической нормы.