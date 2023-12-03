Москва 03 декабря 2023, 15:06 Горслужбы Москвы обработали противогололедным средством дороги и тротуары Московские коммунальщики обработали дороги противогололедным средством

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Коммунальные службы на спецтехнике промели проезжую часть и пешеходные зоны. Затем обработали дороги противогололедной смесью, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

«Повсеместно проводятся работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров, дворовых территорий», — говорится в сообщении.

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Дороги расчищают в Москве по мере выпадения осадков. Коммунальщики особо тщательно контролируют состояние подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена, МЦК и социальным объектам.

Москвичей призвали проявить бдительность, находясь на улице в ненастную погоду.

Объекты Московской железной дороги (МЖД) также продолжат расчищать от снега в непрерывном режиме. Работы выполняют около двух тысяч человек.

Снегопад продлится в Москве до 4 декабря. По прогнозам синоптиков, всего за воскресенье и ночь понедельника выпадет где-то от 10 до 12 сантиметров снега.