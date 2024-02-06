Москва 06 февраля 2024, 11:31 Московских водителей призвали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды Москвичам посоветовали пересесть на общественный транспорт из-за снегопада Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

Читать 360tv в

На Москву надвигаются сильные снегопады. По этой причине в пресс-службе столичного дептранса посоветовал жителям и гостям мегаполиса оставить автомобили и воспользоваться общественным транспортом.

«Седьмого февраля в городе ожидается сильный снегопад — рекомендуем использовать метро, МЦК, МЦД для поездок по городу», — сообщили в ведомстве.

Реклама

В дептрансе отметили, что на автобусе, электробусе или такси гораздо быстрее добраться до пункта назначения по выделенным полосам.

Водителей также попросили быть аккуратнее во время вождения, особенно на мостах и эстакадах, не стоит отвлекаться на гаджеты.

Движение в столице контролируют в круглосуточном режиме специалисты Ситуационного центра и 30 экипажей Дорожного патруля ЦОДД. На МКАД фурам помогают дополнительные экипажи на «КамАЗах».

В ближайшие сутки Москва окажется во власти циклона «Ольга», который принесет обильные осадки. Сугробы вырастут до 10 сантиметров.