06 февраля 2024, 11:31
Московских водителей призвали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды
Москвичам посоветовали пересесть на общественный транспорт из-за снегопада
На Москву надвигаются сильные снегопады. По этой причине в пресс-службе столичного дептранса посоветовал жителям и гостям мегаполиса оставить автомобили и воспользоваться общественным транспортом.
«Седьмого февраля в городе ожидается сильный снегопад — рекомендуем использовать метро, МЦК, МЦД для поездок по городу», — сообщили в ведомстве.
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В дептрансе отметили, что на автобусе, электробусе или такси гораздо быстрее добраться до пункта назначения по выделенным полосам.
Водителей также попросили быть аккуратнее во время вождения, особенно на мостах и эстакадах, не стоит отвлекаться на гаджеты.
Движение в столице контролируют в круглосуточном режиме специалисты Ситуационного центра и 30 экипажей Дорожного патруля ЦОДД. На МКАД фурам помогают дополнительные экипажи на «КамАЗах».
В ближайшие сутки Москва окажется во власти циклона «Ольга», который принесет обильные осадки. Сугробы вырастут до 10 сантиметров.
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