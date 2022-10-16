Следователи начали проверку после обнаружения трупа в шахте лифта на востоке Москвы | 360°

Москва 16 октября 2022, 22:34 Поделиться Telegram

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Viber Следователи начали проверку после обнаружения трупа в шахте лифта на востоке Москвы СК установит обстоятельства попадания трупа в шахту лифта на востоке Москвы Прокуратура Москвы

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Тело молодого человека нашли в шахте лифта одного из домов на Свободном проспекте на Востоке Москвы. Как сообщила пресс-служба столичного главка СК, на место прибыли криминалисты для установления всех обстоятельств случившегося.

Пресс-служба столичной прокуратуры уточнила, что, по предварительным данным, мужчина сам открыл двери лифта на первом этаже и залез в шахту. В этот момент лифт начал движение и придавил его.

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В ведомстве подчеркнули, что взяли под контроль ход доследственной проверки и оставили за собой право на принятие процессуального решения.

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Осведомленный источник сообщил «360», что тело погибшего нашли около 21:00. После этого на место вызвали полицию.

Как ранее подчеркивал источник в экстренных службах, мужчина погиб из-за раздавившего его лифта.

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