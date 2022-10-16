Человек погиб после падения в шахту лифта жилого дома на востоке Москвы | 360°

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Человек погиб после падения в шахту лифта жилого дома на востоке Москвы

Источник «360» сообщил о погибшем в шахте лифта в московском районе Новогиреево

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Прижатого на смерть погибшего нашли в шахте лифта в жилом доме на Свободном проспекте в московском районе Новогиреево. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

По словам собеседника, тело зажало на уровне первого этажа. По предварительным данным, погибший провалился в шахту, где его насмерть придавило опустившимся лифтом.

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В причинах и обстоятельствах случившегося разбираются следователи.

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