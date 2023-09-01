Москва 01 сентября 2023, 16:36 Систему навигации начали обновлять в московском метро Московское метро обновило схемы транспорта с учетом маршрутов МЦД-3 и МЦД-4 Дептранс Москвы

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В столичном метро, а также на МЦД и МЦК появится более 50 тысяч обновленных транспортных схем, разработанных с учетом запуска маршрутов МЦД-3 и МЦД-4. Об этом рассказали в пресс-службе дептранса.

Как пояснили в ведомстве, при создании новых схем дизайнеры применили несколько важных решений, чтобы сделать навигацию для пассажиров гораздо удобнее. Например, слегка изменили геометрию и схематическое расположение линий маршрутов, чтобы вписать туда новые пути.

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Также пересадочные станции с одинаковыми названиями на схеме обозначили кругом, чтобы разгрузить схему и сделать ее проще для восприятия. Чем больше круг, тем больше линий пересекается.

«В преддверии запуска МЦД-4 обновляем всю навигацию в метро, МЦК и на существующих МЦД. Мы улучшили схему метро, чтобы пассажирам было проще и комфортнее ориентироваться и строить маршруты с учетом новых диаметров», — резюмировал глава ведомства Максим Ликсутов.

Ранее в дептрансе Москвы рассказали о замене автобусов на электробусы на маршруте № 2.