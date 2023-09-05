Москва 05 сентября 2023, 16:25 Система «Взгляд» в московском метро заменит Face Pay «Коммерсант»: московское метро зарегистрирует бренд «Взгляд» для замены Face Pay Фото: freepik.com

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Представители московского метро решили поменять англоязычное название Face Pay и направили заявку в Роспатент на регистрацию бренда «Взгляд» для систем биометрии и оплаты проезда. В прошлом году уже рассматривали вопрос о переименовании системы оплаты по биометрии в «Оплату взглядом», сообщил «Коммерсант».

«Обращение подано 11 августа и покрывает оборудование и системы распознавания лиц, услуги по биометрической идентификации, оплате проезда, переводу денежных средств и „хранению данных или документов в электронных устройствах“, — уточнило издание.

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Представители метрополитена объяснили журналистам, что подали заявку на регистрацию более «народного» названия биометрического сервиса. Так как многие пассажиры после использования системы говорят, что «оплатили по взгляду» или «проходили по взгляду».

Юристы отметили, что бренд «Взгляд» уже зарегистрирован в качестве товарного знака, но в метрополитене составили заявку корректно, чтобы не было пересечений.

Ранее москвичам сообщили, что станцию метро «Аэропорт Внуково» откроют 6 сентября. Ее строительство почти завершилось.