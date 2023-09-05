05 сентября 2023, 13:57
Станцию метро «Аэропорт Внуково» откроют 6 сентября
РБК: власти Москвы откроют станцию метро «Аэропорт Внуково» 6 сентября
В среду, 6 сентября, московские власти откроют первую станцию метро в аэропорту — «Аэропорт Внуково». Эту информацию подтвердили изданию «РБК» источники, близкие к транспортным компаниям Москвы, а также источник, связанный с дептрансом.
Строительство станции в аэропорту Внуково на Солнцевской линии метро почти завершилось. Мосгосстройнадзор начал комплексную проверку станционного комплекса.
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Общая площадь станции составила 12,6 тысячи квадратных метров. Ее стены украсила художественная композиция с портретами российских авиаконструкторов Андрея и Алексея Туполевых.
Открытие станции метро в аэропорту значительно упростит путь для туристов. Например, время путешествия от «Делового центра» до «Аэропорта Внуково» сократится в полтора раза до 40 минут, а до станции «Мичуринский проспект» Большой кольцевой линии можно будет доехать за 23 минуты. Также метро разгрузит автодороги в этом районе — Киевское шоссе станет свободнее на 5%, а Боровское — на 12%.
После открытия конечная станция Солнцевской линии метро станет удобными воротами в столицу России для пассажиров, прилетающих внутренними и международными авиарейсами в аэропорт Внуково, а также значительно улучшит транспортную доступность для 350 тысяч жителей жилых районов поселения Внуковское, связав их с центром города.
Игорь Войстратенко
Председатель Мосгосстройнадзора
Ранее на Солнцевской линии метро к открытию новых станций начали размещать новые указатели.
Метро
Аэропорт Внуково
Москва 2023
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