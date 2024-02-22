Москва 22 февраля 2024, 08:54 Школы, офисы и магазины построят на северо-западе Москвы и ТиНАО Мэр Москвы Собянин: 67 тысяч кв. м недвижимости построят в Строгине и Щербинке Victor Lisitsyn/Global Look Press

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В Северо-Западном округе Москвы и ТиНАО появятся социальные и деловые объекты. Всего там планируют построить 67 тысяч квадратных метров недвижимости, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Принято решение о комплексном развитии двух территорий: в Строгине и Щербинке», — отметил он.

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Глава города уточнил, что благодаря застройке создадут примерно 1200 рабочих мест.

На 64-м километре МКАД рядом с пересечением улиц Таллинской и Кулакова в районе Строгино построят офисы, магазины, отделения банков, кафе и рестораны. Школа на 1100 мест появится в Щербинке между Железнодорожной и Театральной улицами.

По словам мэра, в общей сложности в столице утвердили и начали реализовывать более 60 проектов комплексного развития территорий.

На юге Москвы также планируют построить детский сад за счет инвестора. Он передаст готовое дошкольное учреждение городу до 2030 года.