22 февраля 2024, 08:54
Школы, офисы и магазины построят на северо-западе Москвы и ТиНАО
Мэр Москвы Собянин: 67 тысяч кв. м недвижимости построят в Строгине и Щербинке
В Северо-Западном округе Москвы и ТиНАО появятся социальные и деловые объекты. Всего там планируют построить 67 тысяч квадратных метров недвижимости, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Принято решение о комплексном развитии двух территорий: в Строгине и Щербинке», — отметил он.
Реклама
Глава города уточнил, что благодаря застройке создадут примерно 1200 рабочих мест.
На 64-м километре МКАД рядом с пересечением улиц Таллинской и Кулакова в районе Строгино построят офисы, магазины, отделения банков, кафе и рестораны. Школа на 1100 мест появится в Щербинке между Железнодорожной и Театральной улицами.
По словам мэра, в общей сложности в столице утвердили и начали реализовывать более 60 проектов комплексного развития территорий.
На юге Москвы также планируют построить детский сад за счет инвестора. Он передаст готовое дошкольное учреждение городу до 2030 года.
Строительство
Сергей Собянин
Москва
Реклама
Реклама