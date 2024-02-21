Москва 21 февраля 2024, 16:23 Детский сад появится за счет инвестора на юге Москвы Бочкарев: инвестор построит детский сад в Даниловском районе Москвы Maksim Konstantinov/Global Look Press

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В Южном округе Москвы девелопер планирует возвести и передать городу детский сад, чтобы он вошел в систему образования. Проект разработают до конца 2027 года, сообщил информационный центр столичного правительства.

«Застройщик за счет собственных средств обеспечит строительство на Автозаводской улице детского сада на 100 мест. В рамках договора соцобъект будет передан городу», — отметил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

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Он уточнил, что дошкольное учреждение появится благодаря комплексной жилой застройке. Детский сад возведут на улице Автозаводская в соответствии с синхронизацией сроков ввода жилых корпусов и соцобъекта.

По словам руководителя столичного департамента Сергея Левкина, по договору инвестор обязуется передать готовое детское учреждение до конца 2030 года.

Кроме того, за счет инвестора построят три школы для 3500 учеников в поселениях Кокошкино и Рязановское в Новой Москве. Социальные объекты появятся до конца этого года.