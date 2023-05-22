Москва 22 мая 2023, 12:12 Торговые и развлекательные помещения построят в Сосенском Заммэра Москвы Ефимов: в Сосенском реорганизуют участок площадью 3,13 гектара Сайт мэра и правительства Москвы

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Участок Новой Москвы, поселение Сосенское, реорганизуют по программе комплексного развития территорий. На месте автостоянки и старых складов построят коммерческие помещения, кафе и рестораны, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Новые объекты возведут на улице Эдварда Грига. Инвестиции в развитие площадки составят 4,7 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект — 233 миллиона рублей», — подчеркнул он.

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Общая площадь территорий составляет 3,13 гектара. Реализацией проекта займутся правообладатели, городской оператор или инвестор, которого определят по результатам торгов.

В рамках работ планируют строительство общественно-деловой недвижимости, включая магазины, отделения банков, кафе и рестораны, помещения для мировых судей. Территорию благоустроят и озеленят.

Благодаря этому в Новой Москве появится более 600 новых рабочих мест.

Ранее Ефимов рассказал о строительстве жилых домов по реновации на неэффективно используемом участке в Кузьминках.