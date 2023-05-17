Москва 17 мая 2023, 16:54 Школу с лабораториями и IТ-полигоном построят в Зеленограде Заммэра Москвы Бочкарев: в Зеленограде построят школу на 550 мест Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Читать 360tv в

В районе Крюково Зеленоградского административного округа Москвы построят школу на 550 мест. В ней оборудуют инженерный лабораторно-исследовательский комплекс и IТ-полигон. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

«Образовательное учреждение построят в составе жилого комплекса. В нем обучат детей с 1-го по 11-й класс», — рассказал он.

Реклама

Бочкарев добавил, что в школе оборудуют как универсальные, так и специализированные кабинеты, а также творческие пространства для занятий живописью и музыкой.

Учащиеся получат не только базовые знания, но и познакомятся с основами программирования и моделирования, обработкой материалов и разработкой устройств.

Территорию школы также благоустроят. Для занятий спортом на свежем воздухе установят тренажеры.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве восьми детских садов в районах Бирюлево Восточное, Раменки, Аэропорт, Очаково-Матвеевское, Даниловский, Ховрино, Молжаниновский, а также в поселении Сосенском.