Москва 16 мая 2023, 11:37 Инвесторы построят 8 детских садов в Москве Заммэра Ефимов: инвесторы построят в Москве восемь детских садов благодаря МаИП Фото: freepik.com

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Дошкольные учреждения в рамках масштабных инвестиционных проектов появятся в районах Бирюлево Восточное, Раменки, Аэропорт, Очаково-Матвеевское, Даниловский, Ховрино, Молжаниновский, а также в поселении Сосенском. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на его зама по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Столичные власти без аукциона сдали застройщикам в аренду около 5,2 гектара земельных участков в разных районах. Там инвесторы возведут восемь детских садов для 1,7 тысячи малышей.

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«Сейчас работы находятся на разных стадиях — от проектирования до завершения строительства», — уточнил Ефимов.

Как отмечал ранее мэр Сергей Собянин, в Москве благодаря МаИП построят 19 объектов образования. На это власти выделили примерно 22 гектара земли. Помимо детских садов, появятся 11 школ и образовательных комплексов.

Министр столичного правительства, глава департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что на 1-й Сестрорецкой улице строят учреждение с бассейном на 350 человек, на пересечении Минской улицы с Киевским направлением Московской железной дороги — детский сад, рассчитанный на 150 воспитанников, а на 6-й Радиальной улице — для 140 детей.