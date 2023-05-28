28 мая 2023, 12:27
Школу на 1100 учеников построят на территории бывшего Тушинского аэродрома
Сергей Собянин рассказал о строительстве социальных объектов в Москве
За 12 лет на западе, северо-западе и юго-западе столицы построили 237 социальных объектов. Еще на 54 сейчас идут работы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.
«В ЗАО в районе Раменки инвестор построит центр дополнительного образования. На месте старого здания спортивно-оздоровительного комплекса 1989 года появится новый спорткомплекс „Раменки“», — отметил Собянин.
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Новый детский сад на 150 мест возведут на пересечении улицы Минской с Киевским направлением МЖД. На проспекте Вернадского — учебный корпус на 300 мест и садик на 125 детей.
На Коктебельской улице начались работы по возведению физкультурно-оздоровительного комплекса. На территории бывшего Тушинского аэродрома откроют школу на 1100 учеников.
«После завершения работ для удобства горожан проводится благоустройство и озеленение прилегающих территорий», — особо подчеркнул мэр.
Ранее Сергей Собянин рассказал о строительстве школ и детских садов в ТиНАО.
Школы
Строительство
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Сергей Собянин
Москва 2023
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