Москва 28 мая 2023, 12:27 Школу на 1100 учеников построят на территории бывшего Тушинского аэродрома Сергей Собянин рассказал о строительстве социальных объектов в Москве проектное решение / Сайт мэра и правительства Москвы

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За 12 лет на западе, северо-западе и юго-западе столицы построили 237 социальных объектов. Еще на 54 сейчас идут работы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.

«В ЗАО в районе Раменки инвестор построит центр дополнительного образования. На месте старого здания спортивно-оздоровительного комплекса 1989 года появится новый спорткомплекс „Раменки“», — отметил Собянин.

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Новый детский сад на 150 мест возведут на пересечении улицы Минской с Киевским направлением МЖД. На проспекте Вернадского — учебный корпус на 300 мест и садик на 125 детей.

На Коктебельской улице начались работы по возведению физкультурно-оздоровительного комплекса. На территории бывшего Тушинского аэродрома откроют школу на 1100 учеников.

«После завершения работ для удобства горожан проводится благоустройство и озеленение прилегающих территорий», — особо подчеркнул мэр.

Ранее Сергей Собянин рассказал о строительстве школ и детских садов в ТиНАО.