Общество 27 мая 2023, 09:26 Новая Москва пополнилась школами и детскими садами Собянин: за 10 лет в ТиНАО построили 126 школ и детских садов Фото М.Денисова / Сайт мэра и правительства Москвы

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Столица активно развивает присоединенные территории Троицкого и Новомосковского административных округов. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

С 2012 года в них построили более 360 километров дорог. Ежегодно запускают новые маршруты наземного городского транспорта, сегодня их больше 180.

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«В 2016 году открыли первую станцию метрополитена в ТиНАО. Теперь их восемь, еще семь в перспективе», — отметил Собянин.

За 10 лет построили 126 школ и детских садов. Здания еще 25 образовательных учреждений возводят. Их введут в эксплуатацию до конца года.

«С момента присоединения округов к столице число рабочих мест в них увеличилось в три раза. Люди получили возможность работать рядом с домом», — подчеркнул мэр.

В ближайшие годы в ТиНАО построят два высокотехнологичных технопарка, производственный комплекс, а также центр промышленных инноваций и импортозамещения, в которых появится еще почти пять тысяч рабочих мест.

Ранее ТиНАО возглавил рейтинг районов по количеству продаж квартир в новостройках.