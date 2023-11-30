Москва 30 ноября 2023, 17:11 Школьники и студенты Москвы сэкономили 31 миллион рублей на проездных на МЦД Дептранс Москвы: проездные на МЦД сэкономили учащимся столицы 31 млн рублей РИА «Новости»

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Льготные проездные билеты на Московские центральные диаметры (МЦД) за 3,5 месяца сэкономили учащимся столицы 31 миллион рублей. Об этом сообщил глава дептранса столицы Максим Ликсутов.

По словам Максима Ликсутова, уже продали более 30 тысяч проездных, позволяющих совершать поездки в поездах МЦД с пересадками на метро и МЦК. Их смогут приобрести дошкольники в возрасте до семи лет, школьники, студенты, аспиранты и другие категории учащихся.

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Проездные выдают на 30 или 90 дней. Экономия при их использовании составит до 950 рублей в месяц.

«Поездки стали не только дешевле, но и удобнее. Мы продолжаем развивать единую билетную систему по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина», — добавил глава дептранса Максим Ликсутов.

А для водителей у станций МЦД открыли 18 перехватывающих парковок. В этом году ими воспользовались свыше 60 тысяч раз.