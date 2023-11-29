29 ноября 2023, 15:03
Почти 20 перехватывающих парковок открыли возле станций МЦД
Дептранс Москвы: у станций МЦД открыли 18 перехватывающих парковок с 2019 года
В Москве возле станций МЦД появилось 18 перехватывающих парковок. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного дептранса.
В ведомстве добавили, что с 2019 года стоянки начали появляться у станций Московских центральных диаметров. Там автомобилисты могут бесплатно оставить свои машины и продолжить путь на городском общественном транспорте. В этом году парковками воспользовались свыше 60 тысяч раз.
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«По решению мэра Москвы Сергея Собянина число перехватывающих парковок будет расти», — добавил глава столичного дептранса Максим Ликсутов.
Ранее первый этап обустройства завершили у станции МЦД-3 Зеленоград — Крюково.
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